Diabierna mainta 4:50 exacto polis atento den Oranjestad a topa un persona ya caba na cas partido AVP. Polis a para e persona aki y no e no por a splica motibo cu e ta den area y e no tabata tin permiso pa ta riba caya durante TDQ. Dor cu polis a hay’e prome cu 5or mainta riba caya nan a detene. Mesora a pidi transportwagen pa transporte pa warda di polis.

