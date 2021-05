Persona haya sin bida na un cas den Maria Christinastraat

Posted in

Diahuebs anochi a drenta informe di cu tin un persona cu no ta duna signal di bida mas na un cas den Maria Christinastraat. Mesora a dirigi patruya y tambe ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya, a drenta den e cas y a bin descrubi cu un persona di edad ya no tabata duna signal di bida y a warda riba ambulans pa constata esey. Na yegada di e ambulans nan a atende y check y a bin ripara cu e persona di edad ya no ta duna signal di bida mas, e persona a fayece.

Na famianan di e fayecido ta bay nos mas sincero palabranan di condolencia.