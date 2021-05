Despues di a kibra den auto e dia anterior y no a bay cu nada awor ela kibra den e otro auto y a horta pertenencianan

Posted in

















Diahuebs mainta a drenta informe di un caso di kiebro y ladronicia for di un auto na Schotlandstraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un caso unda den oranan di madruga un persona desconosi lo a kibra drenta y horta varios pertenencia for di e auto. E dia anterior ya caba e ladron a kibra den un otro auto pero no a bay cu nada pero e biaha aki a kibra den un otro auto den e mesun cura y a bay cu varios pertenencia. Polis a tuma e keho y a traha e rapport.