Diaranzon anochi a drenta informe di un pelea cu kibramento di botter na On The Rocks, mesora a dirigi 2 patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un problema entre e ex y e pareha nobo unda cu e homber a topa su pareha sinta ta bebe cu e ex di su pareha y ex no a soporta e cos y a start un pleito unda ela kibra botter y a menasa e homber nobo di e dama. Polis a intermedia entre nan y a mustranan e caminda pa cana.