PLAN DI MAYOR articulo 3 CUIDO Y EDUCACION

Den cuadro di e concepto di ley ontwerp-Landsverordeninghoudende wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek vanAruba en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vanAruba in verband met het bevorderen van voortgezetouderschap na scheiding (bevordering voortgezet ouderschap enzorgvuldige scheiding) cu a cana su caminda a bai Raad v Advies, pasa Gobernador y actualmente a yega Staten.

Un PLAN DI MAYOR ta un contrato stipula pa ley na undamayornan di muchanan menor di edad ta palabra riba preto cublanco con nan lo comparti e responsabilidad di nan yuinanprome cu nan separa.

Den e contrato tin 9 tema principal, y cada tema principal tinalgun articulo cu e mayornan por añadi of laga afo, dependiendona nan situacion personal.

E tema cu nos lo concentra riba dje awe ta uno hopi importante, ya cu e nulmeting cu cie. Voortgezetouderschap den colaboracioncu Centraal Bureau Statistiek Aruba, Directie Voogdijraad y Directie Sociale Zaken a haci ta demonstra cu despues di un separacion un di e discucionan mas grandi ta con lo comparti e responsabilidadnan comparti encuanto e cuido y educacion di e yuinan. Masha hopi discucion lo por wordo evita si di antemanota pensa y planea con ta bai regla esakinan.

E biaha aki lo concentra riba:

ARTICULO 3 – CUIDO Y EDUCACION

3.1 Cuido– y areglo di contacto

For di e Tratadonan Internacional di Mucha e yiu(nan) tin derechopa tin contacto y

relacion cu e mayor cu no tin e cuido diario. E mayornan a cumbini riba e siguiente

areglo di cuido/contacto:…….. of; un areglo di cuido /contactomanera describi den

anexo …Partidonan por desvia den consulta cu otro for di e areglodi cuido acorda den caso cu . necesario den esaki ta

3.2 E mayornan ta autorisa segun propio huicio/vision/punto di bista pa duna contenido na e relacion cu e yiunan. Pero mesterrespeta e areglo di cuido segun e mayor cu e cuido diario a institui/skirbi esaki of segun e mayornan a palabra esaki.

3.3 Den caso cu circustancia specifico, pisa ta rekeri esaki, poradapta e areglo di cuido/contacto den futuro.

3.4 Transporte

E mayor cerca kende e yiu(nan)/nomber … di yiu(nan) a kedaultimo, ta hiba yiu(nan)/nomber … di yiu(nan) cerca e otro mayorna momento cu mester cambia.

Atencion: por regla e transporte tambe na otro manera.

3.5 Mantencion di contacto

Si e yiu yiu(nan)/nomber … di e yiu(nan) ta cerca un mayor, e mayor aki no lo stroba contacto telefonico of via email cu e otromayor, basta esaki tuma luga na un manera aceptabel pa e persona concerni.

3.6 Cuido diario

Durante e tempo cu e yiu(nan)/nomber … di yiu(nan) ta kedacerca e tata e ta responsabel pa e cuido diario y durante e tempo cu e yiu(nan)/nomber … di yiu(nan) ta keda cerca e mama e ta responsabel pa e cuido diario.

Asunto manera cuido di curpa, ritmo di dia, ora di yega cas, ora di drumi, zakgeld, e mayornan mester coordina den consulta cu otroprome y consequentemente, dependiendo di edad y circunstancia, cu e yiu(nan) nomber di yiu(nan).

3.7 Escogencia di scol

Escogencia di un (tipo di) scol e mayornan ta haciconhuntamente. E mayornan lo envolve nomber … di yiu(nan) dependiendo di su/nan edad y e circunstancianan di e escogenciaaki.

3.8 Informacion di scol

E mayor, cu ta ricibi rapport, noticiero, rooster di scol, of otroinformacion di scol manera informacion tocante evenemento ofencuentro special, lo pone esaki mesora na conocemento di e otromayor, te na unda cu e otro mayor mes no ricibi esakinan di scol. Ambos mayor tambe lo tene nan mes informa via e website di e scol di otro eventualidadnan cu e scol ta pone.

3.9 Anochi di mayor

E mayornan lo bishita anochi di informacion y – di mayor(preferiblemente) hunto of den consulta cu otro apart/of nan so. Eventual partner nobo lo no ta presente na e anochi di informacion y – di mayor a menos cu tin permiso explicito di e otro mayor. E mayornan lo duna otro espacio pa tin contactoseparadamente cu scol, esaki den consulta of riba indicacion di maneho di e scol concerni. Pa loke ta trata participacion na encuentro publico (manera celebracion, caminata y actividadsemehante) e mayornan lo palabra semper cu otro di antemano y na tempo.

3.10 Huiswerk

E mayornan lo percura cada un pa e yiu(nan) nomber … di e yiu(nan) traha huiswerk y train pa por ehempel les di musica ofdeporte etc.

3.11 Asunto medico

Pa loke ta concerni decision relaciona cu asunto medico di e yiu(nan) nomber di yiu(nan) ta conta primeramente cu e mayornan ta dicidi den consulta cu otro. Den caso cu surgi un situacion di emergencia e mayor bou di kende su encargo e yiu(nan) ta na e momento ey, ta tuma e medidanan necesario y ta informa e otro mayor inmediatamente, kiermen mas lihe cu e circustancianan ta permiti.

E mama/tata ta percura pa e yiu(nan) nomber … di yiu(nan) baydentista dos bes pa aña.

E mayornan por palabra bou di otro ken ta guia e yiu(nan) nomber … di yiu(nan) ora di bishita dokter y asunto similar. Si no tin un palabracion specifico lo elabora un. E yiu(nan) lo ta segura contra gasto medico riba e polisa di e mama/e tata. E eventualpremie pa esaki lo wordo paga pa e mayor di e cuenta di yiu(kinderrekening) segun articulo 7.12. Cada mayor tin accesona e yiu malo cu ta wordo cuida.

3.12 Seguro

E carchinan di AZV di e yiu(nan) lo ta e responsabilidad di e mayor encarga cu cuido di e yiu(nan), e mayor encarga cu e cuidota percura pa e otro mayor haya un copia di e carchi- y polisanan. E mama/tata lo mantene e yiunan sigura contra resposabilidadcivil riba su polisa y lo pone un copia di e polisa vigente na disposicion di e tata/mama.

Of

E mayornan ta percura pa e yiunan ta sigura contraresponsabilidad civil cerca nan tur dos. Cada un lo cera un segurodi responsabilidad civil pa e yiu(nan).

3.13 Decision diario

Den anexo … e mayornan a regla cua di nan ta autorisa pa tumadecision chikito tocante cuido personal, deporte y tempo liber, lesdi musica y acontecimento specifico.

3.14 Demas asunto

Asunto cu presenta y di cua por asumi cu nan ta di indolespecifico, of cu ta inicia un fase nobo den bida di e yiu(nan), lo forma semper, si ta posibel, di antemano na tempo

topico di consulta entre e mayornan.

Pue asina cada biaha lo mi manda boso splicacion di e temanan di un PLAN DI MAYOR.

Paso ta un mayor ta un responsabilidad comparti pa semper!

Michella Steenvoorde – Laclé

Presidente Cie. Voortgezet Ouderschap