Outpost Alto Vista and other cosmic horror stories from Aruba

Directora di Biblioteca Nacional Aruba, sra. Astrid Britten, a ricibi for di autor local, Vivienno Frank, 2 ehemplar di su publicacion ‘Outpost Alto Vista and other cosmic horrors from Aruba’. Sr. Frank (’59) a specialisa su mes den genero di horror y ta trece 5 storia yen di tension y suspenso cu ta pone bo sinta na punta di bo stoel. Frank jr. Ta gusta conta storia y ta fascina cu e genero di ‘cosmic horror’ como tambe thriller sicologico, misterio y Gothic novels. ‘Outpost Alto Vista’ a keda publica na november 2020 via lulu.com ISBN-13 : 978-1716408984. Esaki ta un buki skirbi na Ingles. Riba potret e autor cu directora di BNA. Otro titulo di e autor ta ‘Damnatio ad bestias’. E buki akita disponibel pa fia

‘Outpost Alto Vista and other cosmic horrors from Aruba’ is a collection of 5 short stories in the cosmic horror genre by the Aruban author Vivienno Frank jr. 1. OUTPOST ALTO VISTA –A well known journalist Jose Gonzalez, disappears for one night in the area of Aruba’s famous Alto Vista Chapel. Dr. Gupta, his psychologist, tries to unravel what exactly happened that fateful night and makes an unnerving discovery…