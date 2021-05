Tiro y pleitamento cu gritamento na Palm Beach, polis a detene 3 persona

Posted in



























Diadomingo anochi a drenta informe di cu ta scucha sonidonan di tiro na Palm Beach banda di e cruzada sera, mesora a dirigi diferente patruya na e sitio. Na yegada di e patruyanan nan a ser indica cu locual ta sosodiendo lo ta na ex- Different Bar & Restaurant. Na e sitio polis a bin compronde cu un persona di halto estatura tabata tin un arma di candela den su poder y esaki lo a bay direccion di Sasakiweg. Polis a scucha gritamento na e apartamentonan parti patras di e lugar y eynan a haya pleitamento cu gritamento formal. Polis a pidi pa mas refuerzo y a bay purba atende cu e situcion pero e hendenan aki tabata asina incontrolable cu a bay over na detencion di 2 homber y un muher. Unico cos cu polis por a logra saca afor cuaki ta trata di un problema cu a start den oranan di atardi banda di Blue Residence.