Accidente cu 4 auto envolvi un cura cu borchi kibra y dama chauffeur herida den accidente banda di Brug di Madushi

Dialuna mainta tempran a drenta informe di un accidente cu hende herida na e Brug di Madushi, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di e auto preto biniendo for di pabao a desvia pa un pick-up shinishi cu a sali su dilanti for di e veld y e auto preto a bay banda robez di caminda dal e Chevrolet Spark y e Toyota berde cualnan tabata bayendo pabao, e auto preto a sigui baha for di caminda completo bay dal e cura y e borchi di Shinning Stars. Debi na e fuerte impacto frontal e dama chauffeur di e Spark a resulta herida y tabata keha di dolor di pecho. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama herida y a transporte pa hospital.