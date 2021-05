Posted in

Diasabra merdia polisnan nan buchi a yena ora cu mester a bay atende lider politico cu no tabata sigui ordo di polis. For di e prome biaha e chef van dienst mes a bay atende cu e lider pa e tene su mes na e reglanan imponi enconneccion cu e pandemia, pero e lider aki a viola tur e reglanan y hasta e instruccion di polis. Pa e di 4 biaha nan a adverti e lider cu si e no sigui ordo otro medidanan lo ser tuma contra su persona.