Diabierna anochi a drenta informe di na Bushiri Residences un persona a accidenta cu brommer y no ta reaccionando, mesora a dirigi tamto polis como ambulans na e sitio. Na yegada dibe patruya a bin compronde cu e victima recien a binibfor di Hulanda y cu operacion y tin plachi metal den pecho. Na yegada dibe ambulans nan a logra pone e victima reacciona y a transporte cu urgencia pa hospital. Polis no por a haya confirmacion si e tabata cu bais of brommer ya cu no por a haya ningun di dos!