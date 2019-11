Polis a bay yuda dama cu a haya un Boa den su cura di cas.

Posted in

Diaranzon anochi a drenta informe di cu un dama di edad a haya un Boa den su cura di cas y e tabata su so na e momentonan ey pesey ela yama pidi pa polis na su cas na Washington, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya e oficialnan a nota cu e Boa tabata furioso y tabata cla pa ataca. Ta trata aki di un Boa di mas di 1,6 meter di largo y tabata hopi gordo dunando e indicacion di a caba di come un parha of pushi chickito. Polisnan mesora a atake y a deshaci di dje. E dama a keda masha contento y e por a bay drumi feliz.