Diabierna marduga presencia di polis a ser pidi na Schotlandstraat, mesora a dirigi patruya na e sitio. Na yegada di e patruya na e sitio a topa cu un mama cu a declara cu ela sali for di su cas debi cu su yiu y e pareha di su yiu tabata bringa cu otro. No a keda e dama nada otr odi bay for di e sitio pa evita e problema. Polis a tuma datos y a atende cu e dama pa cu su violashon di TdQ y a avise pa bay cas.