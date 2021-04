Hotel Arubano Ta Wordo Reconoci Pa Su Esfuersonan Medio Ambiental Y Di Recuperacion Den Escena Mundial

Panelista Ewald Biemans ta elogia Aruba na World Travel & Tourism Council Global Summit 2021

EAGLE BEACH, Aruba – April 27, 2021 – E recuperacion di biahenan ta na marcha cu e sabio consehonan di expertonan hotelero na e World Travel & Tourism Council’s Global Summit 2021. Ewald Biemans, doño y CEO di Bucuti & Tara Beach Resort na Eagle Beach, a papia riba e mainstage ayera como panelista.

E World Travel & Tourism Council (WTTC) a

titula e evento di e aña aki como “Uniendo

e Mundo pa Recuperacion” pa su di 20

Global Summit. Tumando luga April 25-27

na Cancun, Mexico, e lidernan den sector

hotelero ta reuni cu representantenan clave di gobiernonan internacional pa asina discuti medidanan over di e temanan di mas importante den agenda mundial. E aña aki, Global Summit ta explora e retonan mas dificil y ta proporciona un plataforma pa recuperacion di e sector turistico.

E panel di ayera tawata yama “Biahenan Lihe: Biahenan Seguro y Sin Problema.” E debate tawata centra rond di e opinion actual unda 45% di pasaheronan ta dispuesto pa descarta nan paspoort di papel y na su luga lo prefera di uza un identificacion biometrico. Identidad digital y identificacion biometrico ta adkiriendo cada biaha mas importancia. Esaki ta combina cu un aceleracion di innovacionnan den materia di salud y siguridad, cu ta encera tur cos desde imagennan termico te cu aerosolnan electrostatico. A medida cu e sector ta redobla su esfuersonan pa ofrece un experiencia di biahe seguro y lihe pa asina recupera e confianza di biaheronan, e debate a centra den e rekisitonan nobo pa sanidad y den un integracion di pruebanan negativo prome cu un vacuna, mientras cu den ultimo instancia, nos lo ultimamente avanza pa biahe sin contacto (esta “contactless”).

E debate a wordo modera door di Peter Greenberg, e travel editor di CBS News, basa na Merca. Panelistanan a comparti nan experiencia y opinion profundo. E panelistanan tawata:

● Ewald Biemans, Doño/CEO, Bucuti & Tara Beach Resort, Aruba

● Sean Donohue, Chief Executive Officer, Dallas Fort Worth International Airport

● Kelly Craighead, Presidente & Chief Executive Officer, CLIA

● Jose Ricardo Botelho, Chief Executive Officer & Executive Director, ALTA

● Andrew Wingrove, General Manager, Aviation, CLEAR

Introduci como e conkistador di e ambicioso logro di certfificacion CarbonNeutral® pa su hotel Bucuti & Tara Beach Resort, Biemans a elabora di Aruba su exito den e provision di un biahe lihe, saludabel y cu vision pa futuro pa asina por proporciona un destinacion seguro pa biahenan y turismo. Moderador Peter Greenberg a conta di su bishita na Aruba varios añanan patras pa papia cu gobierno di Aruba tocante bira carbon neutral. Biemans a splica e obstaculonan cu e la experiencia den su mes un transcurso y con nos gobierno a supera nan pa renoba nan compromiso y nan plannan pa bira liber di dependencia di combustibelnan fossiel na 2030 y carbon neutral na 2050.

Un link na e discusion por wordo haya aki na 5:28:30.

E potretnan por wordo descarga via e Dropbox folder aki. Pa haya sa mas, bishita Bucuti.com.

Tocante Bucuti & Tara Beach Resort

Declara como e prome CarbonNeutral®/net zero hotel den Caribe na Augustus 2018, Bucuti & Tara Beach Resort ta un di e Top 10 Hotelnan pa Romantismo na Mundo, No. 1 Hotel den Caribe, No. 1 Hotel pa Romantismo den Caribe (pa 5 aña consecutivo) y No. 3 Hotel pa Servicio den Caribe. Aruba su principal boutique resort pa adulto so, ta wordo dirigi door di e hotelero y ambientalista renombra, Ewald Biemans, nombra door di Caribbean Journal como e 2017 Caribbean Hotelier of the Year. E resort ta situa alrededor di e santo blanco di Eagle Beach, locual ta e hogar pa tortuganan marino protehi y a nombra como un di e “Dream Beaches of the World.”

Bucuti, awo conoci como e Experiencia di Biahe di Mas Seguro y Saludabel danki na su protocolnan di seguridad hospitalario contra COVID 19 y Aruba su Health & Happiness Code seal, tin 104 guestrooms, suites and penthouses. E ta ofrece sunloungers y sombra pa cada huesped; infinity pool di awa fresco; spa; WiFi; y un iPad cu Skype complimentario pa uzo diario. Cuminda saludabel y premia por wordo disfruta na Elements (dilanti lama), Tara Lounge of cu private beach dining. Reserva exclusivamente pa su huespednan, e recientemente renoba SandBar ta ofrece cocktails di calidad halto y live-music hunto cu Caribe su prome Healthy Hour. E resort ta TAG Approved® como un LGBTQ-friendly hotel. Bucuti, un leader mundial pa turismo sostenibel, tin e proximo eco-certificacionnan: LEED Gold, Green Globe Platinum y Travelife Gold y a wordo nombra e Resort di Mas Sostenibel na Mundo na 2016 door di Green Globe.

