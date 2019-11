Database di informacion digitalisa pa tur

Empleadonan di Biblioteca Nacional Aruba a haya un demo di e uso di e database di EBSCO for di su representante di benta, sr. Rafael Lagares. Esaki cu e meta pa por yuda publico busca informacion den un database extenso di revista digital, Ebooks, articulo for di journals y corant y mucho mas. Publico por accesa e database di EBSCO via e website di biblioteca sigiendo e link di EBSCO. Por accesa e database for di cas, scol, oficina.

Biblioteca Nacional Aruba ta ofrece su miembronan aceso na un database online pa busca informacion. E database di EBSCO ta contene articulo di revista digitalisa cu un variedad grandi di topico, Ebooks, informacion di autor, hopi biografia, articulo di historia, hobbies y obra di man, informacion pa consumidor, ta djis algun items di e contenido amplio. E informacion ta dividi den diferente categoria. Por tira un bista via www.bibliotecanacional.aw su homepage.