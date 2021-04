Posted in



























Diadomingo anochi a drenta informe di cu un dama turista lo a sali for di Airport sin hasi e COVID-19 test. Mesora a dirigi varios patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e dama turista lo a caba di yega Aruba y a nenga di hasi e test di COVID-19 y sali bai for di airport core bay cruza caminda grandi. Polis a logra para e persona otro banda di caminda grandi y a detene. E dama a bolbe declara cu e No ta dispuesto pa haci e test y polis a detene.