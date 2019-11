Parlamentario drs. Shailiny Tromp-Lee (MEP): porfin Ombudsman y Kinderombudsman birando realidad

Posted in

Desde 2016 e concept Landsverordening cu ta regarda institucion di e funcion Ombudsman y Kinderombudsman tabata cla. Lastimamente e Gobierno di Mike Eman no tabatin e ley aki como un prioridad. Cu e ser humano no tabata central den nan maneho ta un echo mirando e crisis social cu nan a bay laga atras y e mega debe cu nan a pone riba lomba di pueblo.

Desde cu Gabinete Wever-Croes a tuma over gobernacion, nan si a pone e ser humano central y kier percura pa mas proteccion pa e ser humano. Actualmente Aruba ta e unico pais den Reino cu no tin un Ombudsman.

Un Ombudsman ta un defensor di pueblo. Un institucion cu lo brinda proteccion na pueblo y nos muchanan. Un Caminda cu un ciudadano por acudi ora cu e ta sinti su mes prehudica of cu su derechonan no ta keda respeta door di Gobierno. Asina cu e Ombudsman ricibi e keho e lo studia e caso y duna conseho na Gobierno con pa actua.

Na 2005 tres (3) Parlamentario di Movemiento Electoral di Pueblo a cuminsa cu e proceso pa bin cu un iniciativa di ley regardando un Ombudsman, pero Raad van Advies no a tume den behandeling. Djei na 2013 a lanta un Bijzondere Commissie den Parlamento cu a cuminsa traha un biaha mas ariba e topico aki. Na 2016 e concepto di Ley tabata cla y a cana su proceso. Lastimamente e ley no a keda atendi debidamente door di Gabinete Mike Eman y nan no tabata kier a aloca e fondonan necesario pa cristalisa e institucion di un Ombudsman/Kinderombudsman.

Mirando e negligencia di Gabinete Mike Eman, ora cu Parlamento number 10 a bira realidad mesora a cuminsa traha riba e ley aki atrobe, a base di comunicacion serio cu Gobierno. Como Parlamentario nobo nos a revisa e concepto cu tabatin riba mesa, a duna nos input y a realisa cambionan. Mirando e cambionan realisa Parlamento a dicidi durante e reunion publico di dia 20 di november 2019 pa ofrece e ley un biaha mas na Raad van Advies pa nan conseho.

Paralelo na e proceso pa aprobacion di e Ley di Ombudsman ya caba Gabinete Wever-Croes a presupuesta e fondonan necesario den presupuesto 2020 pa realisa institucion di e Oficina di Ombudsman.

Gobierno ta cla, p’asina cu e ley pasa, habri solicitudnan di Ombudsman, KinderOmbudsman y demas funcionnan cu e oficina ta rekeri. Posicionnan aki lo wordo yena primeramente door di hendenan cu ya ta trahando den Gobierno caba mirando cu tin un ‘personeelstop’ na vigor. Oficina di Ombudsman ta bay ta un instituto totalmente independiente di Gobierno pa garantisa miho servicio pa atende cu derechonan di ciudadanonan.

Mediante e ley aki cada ciudadano di nos pais incluyendo nos muchanan por cuminsa sinti e siguridad cu nan derechonan lo wordo respeta. Di e manera aki Parlamento y Gobierno ta pone e ser humano central.