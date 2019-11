Booshi Wever: MEA CULPA SI MESTER BIN MEDIDA FOR DI DEN HAAG!

Hopi, particularmente e causantenan di e desastre financiero y administrativo, tabata warda pa algun luna caba riba un e anuncio di un “aanwijzing” of KB riba e gobierno actual, pero cu defacto ta un medida contra nos pais.

UPP a mustra cada bes cu e desaroyo di un constante menasa no ta contribui pa nos sali for di e situacion cu nos ta aden. Partidonan di gobierno tabata di hubilo, pasobra Aruba no a haya nada. Per mas bien parce cu Aruba a haya un “uitstel” y no un “afstel”. E menasa ta keda latente y e ta conforma un advertencia cu nos mester mira con prudente nos mes ta pa actua den esaki.

E situacion cu nos ta hinca aden awe, ocasiona na 2014 pa Mike Eman y su pandiya di AVPOR, a continua cu e “blunder” di e protocol cu gobierno a renoba dia 22 di november 2018 y cu Parlamento a empeora ora, debi na falta di sincronisacion a cambia e ley di Laft cu gobierno di Aruba mes a presenta di tal manera, cu gobierno di Aruba a wordo obliga dor di Hulanda pa bay den un crisis constitucional cu su propio Parlamento.

UPP e tempo ey (na 2014) tabata e unico partido cu a expresa sentimentonan mixto pa cu e intervencion Hulandes. UPP a prefera di laga sano huicio prevalence, ya cu na final di cuenta ta Aruba y e pueblo ta wordo afecta.

Un “aanwijzing” of KB nunca por ta motibo pa ta di hubilo, sino mas bien e mester ta un momento (y desde 2014) pa refleha. Refleha riba unda cos a bay robes cu nos mes y nos pais. Kico nos a haci pa hinca e pais aki na unda e ta y kico nos a keda sin haci pa coregi e situacion crea y pa evita cu Aruba ta wordo hinca mas den un pos sin fondo. Lamentablemente nos no kier siña nos les, pasobra te ainda tin gruponan grandi particularmente, contrincantenan di e gobierno actual, atrobe motiva pa motibonan y finnan partidista, ta carga e speransa cu lo bin medidanan di Reino direccion Aruba.

Pues kico realmente nos a haci pa trece solucionnan structural y duradero?

Y na opinion di UPP, NO pasobra CAFT of politiek Den Haag kier! NO!!! Pero pasobra nos kier pa nos mes, pa e pueblo y pa nos Patria Aruba! Nos mester puntra nos mes si nos kier esaki realmente. Nos kier goberna drechi? Sin e tantisimo retorica of bla bla bla?

Nos sa cu e gobierno anterior di AVPOR a percura pa hinca nos den rumbo di ingobernabilidad financiero y administrativo. Nos sa cu a trapa riba nos leynan, mientras cu boca ta yen di integridad! A bay asina leu di malusa ley pa proteha un minister criminal cu a bay sera. Nos sa kico a hiba nos na unda nos ta!!

Pero despues di dos aña, kico nos a haci??

Bringa cu Hulanda, haci show cu Oficina di Integridad, papia bunita di tur leynan cu lo mester wordo cambia y na mes momento lastra un parlamentario pasobra e no ta di acuerdo cu un producto di ley, mientras cu ta acepta un otro den propio seno cu su integridad ta na discusion dilanti corte? Of ta purba pasa un ley pa asina laba cabes di un ministro den un caso di corupcion administrativo cu otorgamento di proyecto di incinerator chikito?

Dos aña a pasa y ainda no tin Ombudsman, no tin e Canari-verordening (klokkenluidersregeling), no tin ley di financiamento di partidonan politico, ley di screening di minister, e famoso “begrotingskamer” etc etc.!!

Pues leynan cu por garantisa bon gobernacion, no pa gobierno di Hulanda, sino pa nos mes un pais. Y aki ta unda nos tin atrobe dos aña perdi. Dos aña cu nos por a usa pa remodela nos sistema di gobernacion, haciendo esaki uno drechi. Y esaki lo mester a wordo haci atravez di un dialogo nacional, manera tempo di RCOA, na unda tur stakeholder lo tin participacion, pa asina por tin consensus general, cu fin pa yega na solucionnan STRUCTURAL y DURADERO!

Nos ta lamenta e postura si di e gobierno actual, cu ta bay Hulanda cu un spada mal “gesleip”, y na mes momento indicando cu si mester ta tuma e medidanan tambe, tirando asina e serbete den ring. Aruba, Quo Vadis!

20 di november 2019

