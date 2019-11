GOLPI DURO DEN DOMINO PA 99 BAR & RESTAURANT!!!

Calabas – Un “donderslag bij heldere hemel”, asina e Hulandesnan ta yama e fenomeno aki. Tempo ta cla y bunita, solo ta bria, shelo ta blauw scur briyante, lama ta calmo y silencioso, bo boto ta sali bay pisca y direpente – BAM! – un sla duro ta sali out of nowhere y bo barkito ta sink bay fondo sin cu niun tripulante sa of por splica ta ki demoño a pasa. Esaki ta exactamente locual a pasa e tripulantenan di e barco “Team 99” diasabra n’e unico y exclusivo Domino Square Garden na mundo, esta 99 Bar & Restaurant. Ta manera un submarino scondi e famoso equipo “Balashi Knights” a manda un torpedo sink “Team 99” estilo segunda guera mundial!

Ya pa basta tempo caba Dr. Han ta coriendo cabes di gay pa haya tripulante pa su barco, ya cu hopi di tripulantenan original a bay cu VUT, of ta cayendo den edad 80+ y no ta durf sali anochi mas. Pues den e dianan aki “Team 99” ta consisti di voluntario y mercenarionan amante di bon domino. Sinembargo, e ultimo encuentro aki si nan a dal den Special Forces nan cu a masacra nan sin piedad! Half time ta bay aden cu score impresionante di 11 – 5 na fabor di “Balashi Knights”! Snacks ta wordo parti, di baina un y tur ta haya chance di dal un respo, cu ya caba “Balashi Knights” a yega 21 y apenas “Team 99” a haya 3 punto mas! “Balashi Knights” ta masacra “Team 99” cu score di 21 – 8! Shonnan keda pendiente pasobra e torneo di domino n’e unico Domino Square Garden na mundo, 99 Bar & Restaurant na Calabas, ta drentando su last lap! Cos ta bay ta hot pe proximo weekend nan! Keda pendiente!