Persecucion den Santa Cruz despues di un accidente na Cumana y na Papilon a termina cu un detencion na Sombre

Posted in

































Diasabra merdia a drenta informe di cu tin un auto ta persiguiendo otro den area di Santa Cruz, mesora a dirigipatruyanan na e area. Tur cos a cuminsa despues di cu e Nissan Fuga abay dal trras di un Nissan Versa maneha pa un dama cu a caba di ricibi vacuna. Aki e chauffeurnan a para, baha y a papiapa asina cu e pasahero di e Nissan Versa cu a puntra e chauffeur di e Fuga pa e papelnan di seguro, esaki a subi auto bek y a ranca bay cu velocidad halto. E pasahero di e Versa a bula tras di stuur y a bay tras di e Nissan Fuga. Bayendo direction di Santa Cruz, e chauffeur di e Fuga, tabata coriendo mei mei di caminda, mientras e otro tabata pitra pa alerta otronan. E chauffeur di Nissan Fuga a bira na man drechi net prome cu Napa Santa Cruz. E versa a sigui su tras riba e caminda ey. Den un birada e Fuga a dal encontra un palo di luz y a kibra waya di coriente di un palo di luz. E chauffeur di e Fuga a baha bay posiblemente cu menos bon intencion tras di esnan den e Versa. E chauffeur di e Versa a move bay y e Fuga a sigui nan tras. E persecucion a cambia y a pasa den Papilon sigui te na ex Wema Santa Cruz unda e Versa a para pa warda polis pero e Fuga e sigui bay otrodireccion pasa via Macuarima, Kas Ariba, na Sombre un patruyaa intercepte y a siguie te ora e Fuga drenta un caminda di santodrenta un cura di cas. Eynan e chauffeur no kier a baha y polis a pidi refuerzo. Na yegada di e refuerzo polis a logra domina e chauffeur cu a resisti y a logra detene. Mesora nan a bay cun’edireccion di warda di polis Santa Cruz mientras a confisca e auto.