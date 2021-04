Chauffeur a perde control bay dal riba steunpaal, mata y cura di cas na Kamerlingh Onnestraat

Posted in

Diabierna anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida banda di R.C.A. den Kamerling Onnestraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na prome instante polisnan a kere cu lo ta na e cruzada cu Hubadastraat pero eynan no a encontra cu nada. Un testigo a bisa di a tende un klap basta duro poco mas pariba di e cruzada, polis a bay busca y a bin topa cu e Nissan Skyline silver A65301 accidenta riba un cura di cas ora cu a yega cerca a nota sanger den e auto pero e chauffeur mes no tey mas. Segun testigonan aki lo ta trata di un chauffeur masculino cu lo a bandona e sitio cu su cara na sanger y bisti cu un t-shirt preto. Como cu e chauffeur mes a bandona e sitio y no tabata localisable polis a confisca e vehiculo.