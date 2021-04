Representante di UNESCO Aruba, a duna un presentacion virtual durante Foro Decada di Ciencia Oceanico pa Desaroyo Sostenibel

Posted in

ORANJESTAD – Diabierna 9 april 2021, dr. Marck Odubera representa Ministerio di Educacion, Sciencia y DesaroyoSostenibe ly UNESCO Aruba na e “Foro Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible en Colombia“.





E forum di alta-nivel aki tabata relaciona cu lansamento di e decada di ciencia oceanico pa desaroyo sostenibel na Colombia, unda diferente dignitario Colombiano, expertonan internacionaly Prins di Monaco a hiba palabra. E forum virtual aki a wordoretransmiti den varios red social tambe.

Dr. Marck Oduber a cubri e parti di e decada oceanico relata na e islanan chikito den desaroyo, principalmente Aruba. E decadaoceanico ta busca garantisa cu ciencia di lama por apoya gobiernonan, universidadnan, industria y organisacionnan no gubernamental den tuma decisionnan adecua relaciona cumaneho di lama, y pa asina contribui na e metanan di desaroyosostenibel 2030. Den e cuadro aki lo genera datonan, informacion y conocimiento necesario pa asina politiconan por tuma decision basa riba datonan cientifico duradero y di calidad, y pa asina nan no basa nan mes ariba un sistema ad-hoc o basa nan mes riba datonan no cualifica. Esaki ta un di e motibonantambe cu e paisnan grandi y paisnan den regio, manera Colombia ta trahando duro pa promove e decada di cienciaoceanonico pa desaroyo sostenibel 2021-2030.

E decada di oceano lo contribui na e realisacion di e agenda 2030 di Nacionnan Uni pa cu desaroyo sostenibel. Mas cu un ehercicio cientifico, e decada ta purba transforma sociedad mediante innovacionan científico y tecnologico. E decada tinseis obhetivonan concreto:- Un oceano limpi, unda ta identifica y elimina e fuentenan dicontaminacion;- Un oceano sano y resistente, unda e ecosistemanan maritimota wordo poni riba mapa y ta protegi;- Un oceano predecibel, unda sociedad por comprende e condicionnan actual y condicionnan den futuro;- Un oceano sigur, unda personanan ta protegi di peligronanmaritimo;- Un oceano sostenibel y productivo, cu por keda proveecuminda;- Un oceano transparente y accesibel, unda tin acceso abierto na e datonan, informacion y tecnologia di lama.

No ta tur pais tin e infrastructura cientifico, tecnologico yacademiconan adecua, pa por yega na e deseonan di e decadaoceanico. P’esey durante e decada oceanico UNESCO lo yudaaumenta capacidad na paisnan pober y islanan chikito den desaroyo pa asina nan tambe por yega na e deseonan di e decadaoceanico. E decada oceanico su metanan mester wordo realisapa 2030.

Na Aruba, Ministro di Educacion, Sciencia y DesaroyoSostenibel tambe tin e obhetivonan di e decada oceanico como un prioridad, y ta haya necesario pa Aruba participa activamente den e decada di oceano. Aruba ta un isla chikito cu un teritoriomaritimo hopi mas grandi cu e isla mes. Pues lama ta un partiimportante pa nos desaroyo.