Diaranzon anochi a drenta informe di un alarm in werking na un warehouse na Eagle. Mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a controla pero no a wak nada y segun hende di e compania nan no ta haya falta di nada. Polis a controla den sercania y a continua cu nan patruya.