Posted in

Diaranzon merdia a drenta informe di cu un persona lo a horta un celular for di un auto den Goletstraat. Mesora a dirigi patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e persona lo a horta un celular for di den auto di un grupo di hende cu ta hasi bandi caminda limpi. E trahadornan mes a sigui su tras kita e celular for di dje.