Polis a detene chauffeur cu a ocasiona un accidente y kier a bandona e sitio na Schelpstraat

Diaranzon mainta tempran polisnan atento durante patruya a observa un accidente pasa nan dilanti y a drenta accion mesora ora cu e chauffeur kier a bandona e sitio. Mesora a detene y a solicita presencia di e vehiculo di transporte pa hib’e warda di polis. E chauffeur tabata mustra di ta bao influencia di un of otro substancia y posiblemente esey tabata e causa cu ela bay dal tras di e Isuzu D-Max di dienst. E auto no tabata tin ningun papel na ordo y e number mes tabata di carton, polis a confisca e vehiculo aki como cu e no tabata tin ningun papel na ordo.