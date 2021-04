Investigacion di asesinato di Poentje Castro a start di nobo / Onderzoek dood Poentje Castro opnieuw opgestart

Ya ta diez aña pasa cu Aruba a keda geshock dor di asesinato di periodista di television John Anthony ‘Poentje’ Castro.

Te dia di awe no a detene ningun sospechoso pa e asesinato aki.

Recientemente un team di Cuerpo Policial di Aruba, riba peticion di Ministerio Publico, a traha riba un revision (review) di e investigacion aki cu ta carga e nomber di “Apollo”.

E revision a hiba na puntonan di referencia concreto pa mas investigacion, a base di cual a keda dicidi pa start e investigacion di nobo.

Den e periodo venidero lo traha cu dedicacion na activamente scucha testigonan cu por aporta na soluciona e caso.

Ademas Cuerpo Policial di Aruba y Ministerio Publico ta convenci cu tin hende cu tin conocimento di e caso, pero cu te ainda no a papia nada.

Un yamada urgente ta bay na personanan cu tin conocimento tocante e asesinato di Poentje Castro, of cu sa kende(nan) a comete e asinato aki, pa meld nan mes. Por meld anonimamente via tiplijn 11141.

Onderzoek dood Poentje Castro opnieuw opgestart

Het is inmiddels tien jaar geleden dat Aruba werd opgeschrikt door de moord op de televisiepresentator John Anthony ‘Poentje’ Castro. Tot op heden werd er geen verdachte opgepakt voor deze moord. Onlangs heeft, op verzoek van het Openbaar Ministerie, een team van het Korps Politie Aruba een review gedaan binnen het onderzoek genaamd Apollo. Deze review heeft geleid tot concrete aanknopingspunten voor nader onderzoek op grond waarvan is besloten om een doorstart te maken met het onderzoek.

Er zullen in de komende periode met voortvarendheid actief getuigen worden gehoord die kunnen bijdragen tot het oplossen van deze zaak. Daarnaast is het team ervan overtuigd dat er personen zijn die meer weten over deze zaak, maar daar nog niet eerder over hebben gesproken. Er wordt dan ook nadrukkelijk een oproep gedaan aan personen die kennis hebben over deze moord om zich te melden.

Dit kan anoniem via de tiplijn 11141.