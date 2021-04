Dama chauffeur a accidenta cu v-wagen na birada di Santa Martha, polis a haya varios atributo di droga den e auto

Posted in

Dialuna mainta a drenta informe di cu un persona a topa cu un auto cu lo a accidenta den e bocht di Santa Martha y e dama chauffeur no ta reacciona, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un dama chauffeur cu lo a perde control den e bocht bira rond y bay pega banda di chauffeur na e palo di lus. Na prome instante e dama no tabata reacciona y polis a nota atributonan pa usa droga den e vehiculo y a solicita presencia di ambulans cu mas urgencia. Poco a poco e dama chauffeur local a cuminza bin bij y ela cuminsa benta e atrobutonan for di e auto. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte pa hospital.