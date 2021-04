Departamento di Labor y Investigacion cera pa desinfectacion preventivo en conexion cu contagio

Diaranson 21 di april 2021 DAO ta reanuda su servicionan.

ORANJESTAD – Departamento di Labor y Investigacion (DAO) desde dialuna 19 di april 2021, 11’or di mainta no ta accesibel telefonicamente y ta cera pa desinfectatur oficina den forma preventivo.

DAO ta pidi disculpa pa cualkier inconvenencia cu esaki por trece cune.

Pa mas informacion por sigui nos riba www.daoaruba.com of riba nos pagina di Facebook: Directie Arbeid en Onderzoek. Of manda nos un mail na directiearbeid@aruba.gov.awThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of na dao.arbeidsgeschillen@gmail.com.