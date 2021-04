Detencion den e caso di Avestrus!

De Landsrecherche heeft hedenochtend twee aanhoudingen in het kader van het onderzoek Avestrus naar mogelijk gepleegde corruptiedelicten en andere strafbare feiten rondom de uitgifte van overheidsterreinen. Het betreft de man G.W. en de vrouw N.N.

Avestrus richt zich specifiek op de vraag of één of meer bedrijven in of omstreeks de jaren 2009 tot en met 2017 op oneigenlijke gronden (een optie op) erfpachtrechten op kavels van het land Aruba wisten te bemachtigen.

Detencionnan den Avestrus

Landsrecherche a detene dos persona awemainta den cuadro di e investigacion Avestrus di posible delitonan di corupcion y otro hechonan castigable relaciona cu dunamento di terenonan di gobierno. Ta trata di e homber G.W. y e muher N.N.

Avestrus ta dirigi su mes particularmente riba e pregunta si un of mas compania a wordo otorga incorectamente (un opcion riba) derecho di erfpacht riba terenonan di pais Aruba den e añanan 2009 te 2017.