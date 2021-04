Stichting Educacion Digital Aruba a cuminsa cu e projecto YAMO

Communicado di Prensa:



Dialuna promer di maart 2021 a cuminsa cu e projecto YAMO (young adults moving on) di SEDA (stichting educacion digital arubano). SEDA ta un organisacion non profit cu ta traha specificamente pa educacion en general na Aruba. E projecto YAMO ta haya awor studiantenan cu pa un motibo of otro no por sigui nan school normalmente, cu nan por sigui materianan cu lo yudanan hisa nan nivel di idioma (hulandes-ingles-spano), rekenen / wiskunde, boekhouden, computacion. E programma tin un duracion di 10 luna. A cuminsa cu un grupo cu ta atende ful siman di 2:30pm-4:430pm cu dos materia pa dia di dialuna pa diabierna. SEDA ta traha cu diferente organisacionnan social na Aruba y cu colaboracion di EPI pa localidad. Studiantenan por volg e lesnan online of presencial. E cursonan ta wordo duna pa docentenan cu ta duna guia online of personal pa asina studiantenan por hisa nan nivel den e diferente materianan. Pa mas informacion di SEDA, por bay riba e website sedaruba.org of por tuma contacto cu SEDA via telefoon 5687399.Hunto cu CEDE Aruba, SEDA ta contribui na yuda e enseñansa di Aruba, usando technologia y guia personal pa e studiante cu pa un of otro motibo no ta den un organisacion educativo actualmente. Un danki na CEDE Aruba cu ta esun cu ta hasi e projecto aki posibel den cooperacion cu EPI, FPNM, WGK,ADRA, Casa Cuna, SKOA, Fundacion Respetami, OC,Fundacion Guiami, Centro pa Hoben y Famia, Minister di Enseñanza Ciencia y Desaroyo Sostenible y tur cu a kere den e projecto aki y cu ta traha duro pa garantisa cu ningun mucha of hoben keda atras den enseñansa.