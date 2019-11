Polis A.P. deteni como sospechoso den rijbewijs gate na warda di Santa Cruz

Posted in

E tabata manera un baño di awa frieuw ora cu a cuminsa sali na cla cu tin un rijbewijs gate a lanta cabes. Tabata na Santa Cruz na e oficina unda ta atende cu rijbewijs cu a detene dos homber Venezolano cu a bin busca rijbewijs. Nan no a pasa esaki exitosamente pero tog parce a mishi cu e sistema pa haci comosifuera nan a pasa esaki exitosamente. Despues cu a detenenan, a cuminsa un investigacion y a detene dos otro mas. E departamento di recherche a haci e prome parti di investigacion. Basa riba e investigacion a detene otro dos persona mas. Despues cu a logra full e declaracion di e cuater personanan aki, a pasa e caso pa BIZO cu ta haci investigacion interno den cuerpo Policial. Eynan a yama e agente Policial Alex Pieters aden. E agente aki tabata esun envolvi den henter e proceso di preparacion pa examen di rijbewijs digital. E por haci cambionan riba e sistema a base di su conocimento. Pesey ta sospecha cu e ta envolvi den e caso di e cuater personanan no local cu a bin pasa rijbewijs y no a logra esaki exitosamente pero a bin busca rijbewijs comosifuera nan a logra esaki exitosamente. Ora a yame aden a cuminsa e proceso di interogacion y djey a dicidi cu e ta keda cera despues di duna declaracion. E agente Alex Pieters tabata e cara di Cuerpo Policial ora cu e tabata duna hopi splicacion relaciona cu reglanan di trafico. Aña pasa tambe a cuminsa un investigacion contra dje despues cu el a kibra auto di trabou y tabata sospecha cu e tabata bou influencia. El a cuminsa traha bek y awor a bin haya su mes cu un otro situacion caminda awe e ta sospechoso den e caso di rijbewijsgate.