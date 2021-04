Na Sombre despues di 2 dia a bin haya homber morto den su na cas den plas di sanger.

Diadomingo mainta a drenta informe di cu tin un persona cu no ta duna señal di bida mas na un cas na Sombre, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di polis a bin encontra cu e persona benta abao den un plas di sanger banda di su cama cu un martieuw cerca di dje y no tabata mustra señal di bida. Na yegada di e ambulans nan a nota cu di berdad e no ta duna señal di bida, pero ta un dokter mester bini pa constata morto. Como cu ta mustra sospechoso pasobra martieuw banda di dje y shutters di un bentana dilanti di e cas kita a pidi pa autoridadnan competente. Tanto recherche como tambe e oficialnan di e team technico y forensyco a ser pidi pa bini na e sitio. Despues di casi 3 ora di no por a haya Dr. Texier unda a yam’e na celular y hasta un patruya a bay busk’e na su cas pero no a logra hay’e, a yama Dr. Mungra pa bini na e sitio y constata morto natural di David Maduro naci na Aruba 15 di January 1959. Na famianan di e fayecido ta bay nos mas sincero palabranan di condolencia.