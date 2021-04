Ladronnan di fiesta hortando den autonan y polis sin fin di yega, ciudadanonan ta informa polis pero nan ta yega laat y desinteresa!

Increible locual habitantenan di Tanki Leendert ta conta nos diadomingo madruga, nan a avisa nos cu nan a yama polis ademas di a avisa nos tambe cu nan a yama central di polis pero no a haya reaccion nos colaborador mes cu tabata na altura di Balashi mes a yega pero nada di polis. Un di nos colaboradornan mes a mira y a acerca un di e sospechosonan pero polis ni a bay den e direccion indica. E testigo mes a informa un di nos colaboradornan cu nana mira como 5 hende ta crusa e caminda bay direccion di Stern mientras un di nan ta lastrando un garoshi cu hermentnan y segun auto bini e ta laga esaki na banda y ora e auto sigui e ta bolbe y sigui lastr’e. Nos colaborador unabes cu a mira e negligencia di cierto polisnan, e mes a tuma iniciativa pa acerke y observa kiko e ta lastrando. E colaborador a haya toolsnan pa traha riba auto. Ela saca foto di esakinan y ta publica esakinan pasobra ora a puntra e sospechoso unda ela haya esakinan e no por a responde. E polisnan mes no a bay acerka e sospechoso y ni a mustra interes. Nos ta condena e actitud aki pasobra pueblo kier y ta yuda combati criminalidad y algun floho y frustra ta laga e pueblo na caya. E habitantenan cu a raporta nos a bisa cu nan a yama polis pero despues di basta rato esakinan a presenta anto sin interes! Comisario di polis atende cu bo sub-ordinadonan floho y/of frustra pasobra si no pueblo lo no yuda nan mas!