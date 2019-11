Prome Minister na Hulanda pa atende cu aanwijzing den Rijksministerraad SI TIN 1% DI CHENS PA MI BARI E AANWIJZING FOR DI MESA, MI LO LUCHA PA HACI’E 100%

Diamars atardi, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a biaha pa Hulanda pa atende cu e aanwijzing cu diabierna awo ta riba e punto di agenda di Rijksministerraad. Desde cu CAFT na September a informa Gobierno di Aruba cu nan lo propone pa Aruba haya un aanwijzing, Gobierno ta den conbersacionnan pa delibera sinembargo no a logra.

Prome Minister: “Awo mi a dicidi di bay mi mes Hulanda y sigui bringa e aanwijzing ayanan mes”. Mi no ta contento pa haci e biaha aki, pero siguiendo e idealismo di nos Libertador Betico Croes, si tin 1% di chens pa mi bari e aanwijzing for di mesa, mi lo lucha pa haci’e 100%”.

Hulanda tur e tempo ta admiti cu Gabinete Wever-Croes ta haciendo un bon trabou y cu Gobierno ta avansando bon den e parti financiero. Tambe Hulanda a realisa cu Gobierno ta cerando e aña miho cu loke a wordo proponi den Presupuesto. Hulanda a mira cu Presupuesto 2020 tin un surplus despues di hopi aña. Y Hulanda a mira cu e debe di nos pais a baha bou di e maneho responsabel di Gabinete Wever-Croes.

“Pero, esakinan no a stop Hulanda di bisa cu Gobierno, refiriendo na e Gobierno anterior di AVP, a gaña nan pa 8 aña largo. Y p’esey, den dos aña di Gabinete Wever-Croes, Hulanda ainda ta expresa cu nan no por confia den nos palabra. Aki ta trata di confiansa, por lo tanto, no por sigui trata e tema aki via telefoon, video conferentie, ni via email of whatsapp mas. A yega tempo pa mi bay Hulanda, enfrenta nan, y papia cu nan”, e mandatario principal a duna di conoce.

Prome Minister ta probecha cu e ta na Hulanda pa reuni cu Eerste Kamer y Tweede Kamer pa entrega un update di nos situacion financiero y informa nan cu Gobierno di Aruba no ta di acuerdo cu e aanwijzing mustrando nan cu e aanwijzing aki ta inhusto despues di tur esfuerso y logro di Gabinete Wever-Croes pa drecha nos situacion financiero. Tambe Prome Minister lo reuni tambe cu Minister Knops riba e tema aki.

“Si nos mester haya un aanwijzing toch, nos ta tum’e, comprendiendo cu Hulanda su desconfiansa den Aruba debi na e mal cumplimento di e gobierno anterior, ta grandi. Y e Gobierno aki mester carga cu esaki siendo gobernacion un continuidad”.

APELACION:

Prome Minister a duna di conoce cu si haya un aanwijzing, e lo bay Raad van State di biaha y entrega un apelacion y di biaha tambe ta pidi un kortgeding pasobra Gobierno lo no haci caso di e aanwijzing aki.

“Nos ta prepara pa apela y entrega un kortgeding. Nos Presupuesto ta prepara, y no tin niun motibo pa un aanwijzing. Y nos lo bringa esaki ora tin mester. Mi ta sigura pueblo di Aruba cu si un aanwijzing bin, esaki lo no tin impacto riba Aruba, pasobra nos ta prepara pa bring’e.

Contrario na pasado, nos no ta ni e partido ni e gobierno cu ta haci spectuculo bou palo sinta yora y bay welga di hamber. Nos ta un Gobierno serio y ta subi avion y bay bringa esaki na Hulanda”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa.