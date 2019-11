Hunta di Directiva di Hospital ta informa: Un atake cibernetico ta contamina netwerk di Hospital

Dialuna marduga departamento di IT di Dr. Horacio E. Oduber Hospital a bati alarma paso a constata un movecion straño den e netwerk di Hospital. Di biaha a yama e team di IT hunto y a yega na e conclusion cu e netwerk di Hospital a ser infecta cu un virus miho conoci den e mundo cibernetico como un “ransomware”. Como precaucion a kibra tur conexion externo pa asina contene e virus mas cu ta posibel. Di biaha Hunta di Directiva a tuma contacto cu Ministerio Publico cu a sa di indica e pasonan necesario cu mester tuma den casonan asina. Un team di diferente stakeholder externo a bini hunto y desde ayera ta hasiendo todo por todo pa yega na un solucion teniendo semper e cuido di pashent na prome luga.

Mester enfatisa cu e cuido medico ta e parti cu mas Hospital ta boga pe y di biaha a crea diferente team interno pa asina percura cu e cuido di e pashent no ta sali perhudica di e atake cibernetico aki. Hospital desde mas di un aña pasa a bay over riba digitalisacion di informacion di pashent. E informacion medico di pashent aki ta warda riba “server” na Kansas City cual no a ser infecta pa e virus cibernetico aki. Esaki paso manera departamento di IT a bati alarma a kibra tur conexion externo pa contene e virus cibernetico aki.

Na momento cu aña pasa e digitalisacion di informacion di pashent a tuma luga a traha riba proceduranan si en caso no tin acceso na e sistema (por ehempel si no tin coriente of internet cay). Den e caso aki no tin acceso na e sistema y pues di biaha a bay over riba e proceduranan aki cu ta consisti di entre otro registra tur informacion di pashent manual.

Si awo mester bay den historia medico esey no ta un posibilidad manera ya a menciona a kibra tur conexion externo pa contene e virus cibernetico y proteha informacion di pashent. Tur pashent cu a yega Hospital cu tabatin mester di cuido agudo a ricibi esaki. Actualmente ta trahando riba un plan di emergencia temporal pa asina por sigui registra y yega alabes na informacion di pashent te ora yega na un solucion a largo plaso.

Desde cu e atake aki a tuma luga tur colega di Hospital a pone man na obra sin pense dos biaha pa asina yega na un solucion. Manera cu a yama stakeholders di diferente instancia nan a habri man pa yuda den e problematica aki. Di awo palabra di gratitud pa cada persona cu di un of otro manera ta aoprtando y trahando duro pa soluciona e problema aki.