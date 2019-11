PROME MINISTER TA ENTREGA KEHO CONTRA MELVIN TROMP PA ATACHA SU INTEGRIDAD

Dialuna atardi, oponentenan politico di Partido AVP, den nomber di un fundacion, a bay entrega keho na Ministerio Publico contra Prome Minister Evelyn Wever-Croes pa varios cargo. Prome Minister mesora a drenta den contacto cu su abogadonan pa entrega keho contra Melvin Tromp pa motibo cu esaki a entrega un aangifte falso contra Prome Minister na Ministerio Publico. Den nos leynan penal ta stipula cu si un persona entrega un keho cu no ta funda y corecto contra un otro persona, e persona aki ta comete un delito. Melvin Tromp y su fundacion cu e aangifte falso cu nan a entrega, ta purba atacha integridad di Prome Minister.

Den un cantidad di documento cu Melvin Tromp a bisa cu el a entrega na Ministerio Publico, e ta basa su mes basicamente riba dos punto, cuanan, Prome Minister ta enfatisa no ta berdad.

Prome punto: Cu Prome Minister ta doño den Bufete di abogado di señor Hendrik Croes, kende ta tata di Prome Minister. Esaki Prome Minister a enfatisa cu NO ta berdad y oponentenan politico no por prueba esey tampoco. Tambe Melvin Tromp ta bisa cu siendo doño di e bufete, Prome Minister no solamente ta privilegia su tata pero su mes tambe, loke Prome Minister ta enfatisa cu sigur no ta berdad pasobra e no ta doño ni tin parti den e compania di su tata.

Di dos punto: Prome Minister ta esun cu ta duna instruccion na companianan estatal pa haci uzo di servicio di oficina di abogado di Señor Hendrik Croes y asina privilegia su tata cu contract lucrativo. Esaki tambe Prome Minister ta bisa cu no ta berdad.

Prome Minister a expresa cu mientras Melvin Tromp no tin niun prueba di e acusacionnan contra su persona, e si tin prueba cu loke Melvin Tromp ta bisa ta falso. Prome Minister no ta doño di Bufete di Abogado Croes-Wever-Ruiz, por lo tanto, ningun caminda lo haya su nomber poni como doño. Tampoco Prome Minister tin parti den e bufute, loke ta haci cu e ponencia di Melvin Tromp ta falso.

Riba e di dos punto di Melvin Tromp, cu ta bisa cu Prome Minister ta duna compania estatal instruccion pa haci uzo di Bufete di Abogado di su tata, tambe ta falso. Prome Minister a remarca cu casualmente, un poco simannan atras, el a pidi e companianan estatal cu ta resorta bou di su persona, pa entrega un declaracion por escrito con nan maneho ta pa e uzo di oficinanan di abogado.

Cada compania estatal a entrega por escrito cua ta e oficinanan di abogado cu nan ta uza y tambe nan a duna un splicacion cua ta e motibo cu nan ta scoge e ofinanan di abogado, dependiendo e experticio di e oficina di abogado y e problemanan legal cu tin. Tambe nan a indica cu nan no ta paga niun oficina sumanan exorbitante.

Y den e declaracion di e companianan estatal, tur a declara cu nan no a haya niun peticion, niun sugerencia y niun presion di parti di Prome Minister pa scoge cua oficina di abogado nan por uza. Den e procedura ey, Prome Minister ta bisa cu e no tin arte ni parti. Tur oficina di abogado cu ta wordo uza ta a base di e experiencia cu e oficina tin riba cierto tereno y na prijs razonabel.

“Tur esaki, mi tin como prueba pa mustra cu locual cu Melvin Tromp ta papia y haci ta falso y mi lo bay entrega keho contra dje pa entrega di aangifte falso contra mi persona, Prome Minister a duna di conoce.

Segun Prome Minister, cu contrario na e gobernacion anterior, e no ta mete den desicionnan companianan estatal den entre otro cua accounting nan ta uza, cua seguro, unda nan ta lease auto, cu banco y tampoco cua oficina di abogado nan mester uza.

“Gabinete Wever-Croes ta mantene su mes na reglanan di Corporate Governance y como Minister encarga, mi no ta mete den e maneho di e companianan estatal. Mi tin integridad hopi na serio y ta parti esencial den mi bida. Por lo tanto, mi no lo permiti Melvin Tromp ni niun hende atacha mi integridad cu insinuacionnan falso contra mi persona”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a finalisa bisando.