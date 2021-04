Den e dianan aki e contribuyentenan cu ta cay bou winstbelasting lo ta ricibiendo nan pakete di winstbelasting 2020

ORANJESTAD – Departamento di Impuesto a manda e paketenan di winstbelasting 2020 via post y e contribuyentenan lo ta ricibiendo nan pakete den e dianan aki. E contribuyentenan di winstbelasting ta empresanan cu status di persona huridico cu ta estableci na Aruba of den exterior y cu por tin entre otro establecimento permanente na Aruba y e companianan di seguro. E pakete ta contene un formulario di declaracion provisional (voorlopige aangifte) y un formulario di declaracion definitivo (definitieve aangifte) di aña 2020.

Haci declaracion y pago

E ultimo dia pa haci declaracion y pago di winstbelasting di aña 2020 ta 31 di mei 2021. Si acaso no ta alcansa pa entrega e declaracion definitivo pa dia 31 di mei proximo, lo mester entrega e declaracion provisional y haci e pago corespondiente pa por haya extension te 30 di november 2021 y pa por haci e declaracion definitivo. E ultimo dia pa entrega e declaracion provisional y tambe haci e pago corespondiente ta 31 di mei 2021. Si e contribuyente cumpli cu e condicionnan pa extension, e ultimo dia pa haci declaracion definitivo y pago corespondiente ta 30 di november 2021.

Departamento di Impuesto ta conseha pa no warda te na ultimo pa entrega e declaracion y haci e pago di winstbelasting corespondiente pa evita un cobransa adicional (naheffingsaanslag) y e boet pa incumplimento.

Gerencia di Departamento di Impuesto

15 di april 2021

Share this: Twitter

Facebook