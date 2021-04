Remetido: Noodoproep aan de Koning der Nederlanden

Curaçao is onder aan het gaan en is in oorlog! Vandaar dat na de dagelijks zeer vele noodmelding heeft MKK International een noodoproep gedaan aan Koning Willem Alexander.

Het kan niet zo zijn dat de huidige nog zittende regering ALLE verdragen, wetten en regels naast zich neerleggen. Mensen in nood worden niet geholpen en het sterftegetal loopt vreselijk op niet alleen door een virus maar ook zelfmoorden en mensen die niet geholpen worden omdat ze niet positief zijn.

Deze brief is ook verzonden aan alle lokale en Nederlandse pers maar ook de lokale en Nederlandse politici, Eerste en Tweede Kamer.

Hopende dat de burgeroorlog snel zal eindigen en de bevolking weer hun vrijheden terug krijgen.

J.H. BaselmansMKK International

Zijne Majesteit de Koning 15-apr 2021P/a Kabinet van de KoningPostbus 200162500EA Den Haag

Betreft: Noodoproep aan de Koning der Nederlanden

Majesteit Koning Willem Alexander

Langs deze weg wil Johannes Henricus Baselmans als woordvoerder van MKK International (Movimentu Kontra Korupshon) wonende op het eiland Curaçao, u het volgende onder ogen brengen.

Het eiland met 161.100 inwoners, wat u meerdere malen bezocht heeft, is werkelijk aan het sterven. Wij als humanitaire organisatie worden door de lokale regering op alle fronten tegengewerkt en openlijk aan de schandpaal gezet puur omdat we mensen in nood bijstaan. Helaas is de nood nu zo hoog dat mensen sterven van angst, zelfmoord gedachtes, honger en bedreigingen! De lokale regering schendt alle internationale humanitaire regels maar ook de wetten die gelden op onze eilanden van uw koninkrijk! Politici hebben het te druk met hun eigen salaris te bepalen. En de Gouverneur is deel van de huidige zittende regeringspartij en weigert enig brief naar haar toe te beantwoorden. Volgens de regels van de nu nog zittende regeringspartij worden alle brieven van burgers door de shredder gehaald (uitspraak ex-partijlid).

Maar wat is er met Curaçao gaande?- Curaçao heeft al vanaf vorig jaar aaneengesloten, dan een Lock down dan een avondklok. Dit zelfs tegen de eigen noodwet in!- Organisaties worden bedreigd als ze opkomen voor de mensen in nood.- MKK krijgt meldingen binnen van huilende wanhopige mensen zonder eten, zonder werk.- De regering laat toe dat mensen ontslagen worden als ze geen vaccin nemen.- De regering is bezig om kinderen te laten vaccineren, dat om het getal van 135.000 gevaccineerde mensen te halen!- Oudere mensen boven de 80 die om medische redenen geen mondkapje dragen, worden bijvoorbeeld in een belastingkantoor in elkaar geslagen!- Mensen mogen niet naar de stranden terwijl hotels en resorts wel gebruik maken van deze stranden.- Mensen wordt verboden buiten te zijn ondanks de zon van 31 graden.- Mensen mogen beperkt eten gaan kopen (2 dagen in de week) wat honderden meters rijen geeft, allen staande soms voor uren in de kokende zon!- Toerisme wordt onmogelijk gemaakt door regels tegen alle verdragen in!- Alle winkels, alle handel, buiten bepaalde supermarkets, zijn gesloten.- Er is geen handel meer en bedrijven zijn failliet en steun is er niet. Van al het Nederlands geld ziet men niets!- Hadden we in het begin elke dag nog informatie via de politiek en onze GGD afgevaardigde, basisarts die zich viroloog/epidemioloog laat noemen, heer Gerstenbluth, nu zijn er veelal selectieve leugens die men de mensen voorhoudt.- Het nieuwe ziekenhuis CMC, waar mensen sterven omdat volgens meldingen vanuit intern de doctoren zich druk maken over apparaten maar niet over de stervende patiënten!- We hebben meldingen van zieken die niet verzorgd worden omdat corona zieken blijkbaar meer oplevert.

Koninklijke Hoogheid, Curaçao is een ware hel! Vele mensen zijn het einde nabij zowel financieel, geestelijk als mentaal en dat allemaal onder de kleuren rood, wit, blauw! Hoe is het mogelijk dat onder de Nederlandse vlag alle internationale verdragen geschonden worden en deze drama’s zich afspelen? Dat terwijl het zustereiland Aruba het toerisme heeft weten terug te winnen, zelfs onder corona regels.

De naam “dictator” valt vele malen op het eiland en zo gedraagt de nog zittende regering zich. Als volk worden we niet gehoord, wel afgeperst, bedreigd en het leven wordt geheel onmogelijk gemaakt. Alle vrijheden beschreven in de verdragen zijn verdwenen. Er zijn geen rechten meer, er is alleen een vaccinatieafgrond waar men in moet springen.

Majesteit, MKK krijgt dagelijks 50 tot 100 telefoontjes en berichten van mensen in nood. Er zijn vele pogingen tot zelfmoord en zelfs kinderen zien geen toekomst meer. Het onderwijs is al 2 schooljaren een farce, geen fatsoenlijk onderwijs, kinderen thuiszittend, opgesloten door de politiek. Er zijn mensen die nu thuis overlijden omdat er geen eten en zorg is! Alles is hermetisch afgesloten en alleen een select groepje mag van de huidige regering blijkbaar mee graaien in de restanten! Dat terwijl uw Nederlandse soldaten de bevolking op elke hoek van de straat het leven onmogelijk maken en meedoen aan dit regiem. Mensen zijn bang om op straat te komen want nazi Curaçao (want het is hier oorlog) heeft het heft in handen en iedereen kijkt weg. Allemaal voor een virus wat u voor de camera stelde “Onzin is” en uw dochters u corrigeerde met “Papa dat mag u niet zeggen”. Nu Koninklijke Hoogheid door die “onzin” die het virus, volgens uw zeggen is, hebben we nu mensen geheel in paniek en gedragen zich als beesten tegenover elkaar (burgeroorlog)!

Hopende dat u en Nederland gaan inzien dat het geheel mis is op dit eiland. Dat vele mensen sterven onder uw internationale verantwoording laat ons denken aan de slaventijd waar men van dacht dat deze nu in de 21ste eeuw verdwenen was.

Daarom willen wij als MKK International deze noodroep onder uw ogen brengen. Met een vriendelijke zonnige Curaçaose groet,

J.H. BaselmansWoordvoerder MKK InternationalDokterstuin 237Tel: +59995603914Curaçao