Stock nobo di e mihor cerbes a bolbe yega, SUPER BOCK birando mas popular cu su excelente sabor y na e mihor prijs!

Playa liquor e agencia di Super Bock tin e honor pa anuncia despues di e enorme acogida den pueblo awor atrobe nan a ricibi un otro stock mas grandi. Ya cu e demanda ta grandi pa e excelente cerbes cual ta obtenible casi tur caminda na un bon prijs principalmente awor den e temporada di e pandemia cual mester economisa pero toch asina mes e amantenan di un dushi cerbes por disfruta di Super Bock. Cu apenas 2 aña riba mercado Super Bock a sa di gana e aprecio y confiansa di Aruba y esaki a pone cu Playa Liquor aumenta e pedido pa mas Super Bock. Papiando di Super Bock e ta un cerbes traha na Portugal cu un alto porcentahe di alcohol pa asina por para banda di cualkier otro marca di cerbes di calidad, pero ganando tur otro den prijs. Si ainda bo no a purbe duna bo mes e oportunidad pa purba Super Bock pa asina abo tambe probecha! E ta obtenible na mayoria bar y supermercadonan si acaso nan no tin of a bay “out of stock” bisa nan pa yama Playa Liquor.