Diaranzon madruga a drenta informe di cu lo tin un persona ta loer via bentana na un cas na Tanki Leendert. Mesora a a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu muchanan lo spanta y grita pa nan mayornan ora nan a mira un desconosi ta loer via bentana. Polis a tuma datos y core rond pero no a encontra e desconocido.