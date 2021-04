Posted in

Dialuna atardi a drenta informe di cu donjonan di e bicicleta horta for di Tanki Leeendert a sali bay buska y encontra e sospechoso. Polis a presenta y a intermedia y a conclui cu debi cu ningun keho no a wordo entrega pa cu ladronicia di e bicicleta no tin nada ch por hasi pero djies hala atenshon di e sospechoso y lage bay.