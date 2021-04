Remetido: Brief naar RIVM Nederland “Curaçao gebruiken als Corona test (ei)land”

Curaçao 12 apr 2021

Aan:Rijksinstituut voor Volksgezondheid en MilieuAntonie van Leeuwenhoeklaan 93721 MA BilthovenTer attentie van de Directeur-GeneraalProf. dr. J.T. (Jaap) van Dissel

Betreft: Curaçao gebruiken als “Corona test (ei)land”

Geachte heer van Dissel

We willen ons even voorstellen:We zijn: MKK International (Movimentu Kontra Korupshon)Onze woordvoerder is: Johannes Henricus BaselmansGeboren: Nederland: Aalst WaalreWoonachtig: Curaçao, sinds 1982

We werken al ruim 39 jaar met de lokale bevolking, kinderleed en humanitaire zorg en zijn daarnaast bezig tegen corruptie en onrecht op onder andere het eiland Curaçao.

Doordat we als MKK International dagelijks veel corruptie (ook over de Covid) naar buiten brengen, wordt onze woordvoerder heer Baselmans dagelijks bedreigd en is daardoor persona non grata verklaard. De organisatie werkt ondertussen met wereldwijd 18 juristen en 12 advocaten die allemaal hun bijdragen leveren om een eerlijkere wereld te scheppen.

Er is op Curaçao ondertussen een mega werkloosheid, geen inkomsten, geen eten en we krijgen dag en nacht als MKK vele meldingen binnen van mensen die hun leven willen beëindigen, onderlinge ruzies en bedreigingen, dat omdat de mensen geheel psychisch doorheen zitten. Ook komen er vele meldingen binnen die aangeven dat de Nederlandse steun verdwijnt bij de lokale top.

In de duizenden jaren van de medische wereld was een van de medicijnen en uitspraken van de artsen: “Ga naar buiten de natuur in en vergeet even de dagelijkse sleur”. De bevolking van Curaçao is dat recht afgenomen door een opdracht van het Nederlandse RIVM. Dat maakt dat de lokale bevolking gevangenen zijn en moeten verblijven in hun veelal kleine en vervallen huisjes!

Dit alles komt omdat de regering Rhuggenaath met zijn Epidemioloog heer Gerstenbluth de mensen dag en nacht gevangenhouden in opdracht van, volgens hun verklaring, RIVM Nederland!

Onder uw bewind zit de bevolking dag en nacht opgesloten thuis. Men mag 2 maal per week naargelang hun auto nummerplaat, boodschappen doen en mag er NIET buiten gesport worden, NIET gezwommen, maar ook NIET werken in de openlucht en wordt men letterlijk en figuurlijk in hun huizen opgesloten. Dat omdat RIVM Nederland dit opgedragen heeft volgens de lokale verantwoordelijken!

Ondertussen is er GEEN werk meer voor de mensen, is er GEEN eten en de eilandelijke economie staat, volgens de heren door uw toedoen op “nul komma nul”! Curaçao is dood zowel economisch als de lokale bevolking!

Erger nog is dat de bovengenoemde lokale verantwoordelijke heren ons als MKK geen toestemming geven om humanitaire hulp te verlenen! Wij als MKK laten ons dat niet opleggen en de MKK-medewerkers gaan ondanks het verbod toch de noodroepen uitzoeken maar ook bezoeken en helpen al is dat volgens de heren tegen de wet in! Deze 2 heren en hun volgers zijn geheel de weg kwijt en weigeren ook nog dat er mensen geholpen worden die in nood zijn! Ondanks dat alle wetten en internationale verdragen zeggen dat wij als MKK mensen humanitaire hulp mogen verlenen zijn deze heren zo dolgedraaid dat ze als dictators onder de vleugels van RIVM Nederland handelen en alles verbieden onder een zogenaamde noodwet!

Opvallend is dat de Nederlandse situatie van weer en temperatuur geheel anders is dan die van het eiland Curaçao! Ondanks dat gebruikt u het Nederlandse Covid model op het eiland Curaçao! Ondanks de vele wetenschappelijke rapporten lijkt het er geheel op dat u als RIVM geen wetenschappelijke bewijzen wil zien en zeker niet naar handelen!

Daarom is het tijd geworden dat deze mensen vervolgd gaan worden met als aanklacht “dood door schuld”. Want niet alleen de vreemde medische behandelingen hebben reeds lokaal 62 doden opgeleverd maar buiten de, volgens hun, Covid doden zijn er vele zelfmoorden en mensen die thuis in eenzaamheid bezwijken en er niet geholpen mag worden!

Doordat deze 2 heren volgens opdracht werken is het in onze ogen eerst correct dit alles aan u en verantwoordelijke Nederlandse minister voor te leggen. Voordat we verder gaan om het onrecht aan te pakken en laten beoordelen door de nodige commissies en organisaties. Nee, niet alleen juridisch maar ook via de internationale politiek en de vele instanties die voor mensenrechten staan.

Als u ons als Curaçao als “test gebied” behandelt (woorden uit uw gelederen), hoe denkt u op welke naam al de onnodige doden worden beschreven in de geschiedenisboeken?

Curaçao is duidelijk een “test eiland” want de overige eilanden hebben bij lange na niet de door u opgelegde harde maatregelen! Bijvoorbeeld het eiland Aruba 30 km verder heeft al zelfs 40 duizend toeristen mogen verwelkomen en is een bloeiend eiland! Alles wijst erop dat het gaat om een test dat u wil kijken hoe een (ei)land zonder economie kan blijven bestaan en hoe slaafs een volk blijft! Deze test is duidelijk gaande, zeker als de regering alle humanitaire hulp afsnijdt en zorgt dat de mensen in totale waanzin brengt.

Kort en overzichtelijk alles voor u op een rijtje van de volgende opdrachten die RIVM Nederland (volgens de heren Rhuggenaath en Gerstenbluth) oplegt. De volgende zaken zijn onder uw opdracht nu lokaal werkende:- Curaçao is volgens de heren Rhuggenaath en Gerstenbluth een “Covid testeiland”.- Curaçao verkeert al 13 maanden in een of andere lockdown/avondklok en/of maatschappelijke beperkingen.- Buiten psychische testen zijn er ook testen met het vaccin volgens meldingen bij MKK!- Organisaties die hulp willen bieden worden geweigerd dat tegen alle internationale verdragen in.- Geld komt NIET bij de bevolking maar onder andere bij een verslindend ziekenhuis wat dag en nacht in de picture wil staan!- Bevolking wordt alle contact met de natuur en buitenlucht afgenomen ook zelfs contact met eigen familie wordt zoveel mogelijk onmogelijk gemaakt.- Beperkte mogelijkheid om etenswaren te kopen.- Mensen staan in lange rijen voor uren in de kokende zon van 31-33 graden.- Rechtspraak mag niet gedaan worden, advocaten rechters mogen niet werken!- U als RIVM houdt 160.000 mensen gevangen en dat op 60 doden en plus minus 200 zieke positief geteste personen!- Via u is er de opdracht de gehele economie stop te zetten en 60% van de bevolking zonder eten.- Het RIVM Nederland trekt de weersomstandigheden gelijk tussen Nederland en Curaçao dat terwijl het geheel andere omstandigheden zijn!

De bevolking van Curaçao heeft recht op vrijheid en alle inzet om beschermd te zijn tegen eventueel gevaar. Maar het gevaar is momenteel niet het virus maar het wangedrag van deze heren en alles in opdracht van de Nederlandse RIVM.

Mochten wij als MKK geen reactie van u mogen ontvangen binnen 7 maal 24 uren van dagtekening van deze brief, weten onze juristen en advocaten dat boven gestelde in de 12 punten door u bevestigd zijn en u ze allemaal toepast op het eiland Curaçao en hun bevolking.

MKK InternationalJ.H. BaselmansDokterstuin 237Tel +59998643595Port/WhatsApp +59995603914John.baselmans@gmail.com

c.c Minpres heer RutteMin heer de JongMinpres heer RhuggenaathGGd heer GerstenbluthGouverneur Curacao Mevr George-Wout