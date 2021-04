Posted in

Diadomingo mainta a drenta informe di cu tin un adicto ambulante drumi dilanti Wayaka Supercenter y cu ta strobando clientenan drenta, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin nota cu e adicto lo a bandona e sitio caba. For di e bisiñanan a bin compronde cu aki lo ta trata di un persona no conosi cu lo ta andando awor den e bario. Polis a busca rond pero no a encontra cun’e