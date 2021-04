Gobernador di Aruba bek den funcion entrante dialuna 12 di april/ Gouverneur van Aruba ingaande maandag 12 april weer in functie

ORANJESTAD – Gabinete di Gobernador di Aruba ta informa cu Gobernador di Aruba, Su Excelencia Alfonso Boekhoudt, despues di un combersacion cu DVG, a sali for di isolacion diamars ultimo. Ta bayendo bon cu e salud di Gobernador y di su famia. Despues di algun dia liber, Gobernador Boekhoudt lo ta bek den funcion entrante dialuna 12 di april. Te cu diadomingo 11 di april, Gobernador Interino, Su Excelencia Yvonne Lacle Dirksz, lo keda encarga cu e tareanan di Gobernador Boekhoudt.



Gouverneur van Aruba ingaande maandag 12 april weer in functie





ORANJESTAD – Het Kabinet van de Gouverneur van Aruba informeert hierbij dat de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, na overleg met DVG, afgelopen dinsdag uit isolatie is gegaan. Het gaat goed met de gezondheid van de Gouverneur en van zijn gezin. Na een aantal dagen verlof, is Gouverneur Boekhoudt vanaf maandag 12 april weer in functie. Tot en met zondag 11 april neemt Waarnemend Gouverneur, Hare Excellentie Yvonne Lacle Dirksz, de taken van Gouverneur Boekhoudt waar.