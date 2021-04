Trahado di Taco Bell a kere cu e ta doño di caminda y a blokea un dama chauffeur

Posted in

E trahado a wak cu ta buscando e pa e hala su auto y e a ignora, manera polis a yega ela core hala su auto pero despues di a haya un boet!













Diaranzon merdia a drenta informe di cu tin un auto ta blokea un dama pa sali for di e parkinglot dilanti Taco Bell na Kinikini Building, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin constata cu e Hyundai i10 shinishi A76024 tabata malstaciona blokeando un otro auto pa sali. E dama chauffeur di e auto cu tabata ser stroba mester a sali urgente pero como cu e tabata blokea e no por a sali. A pasa puntra den tur e negoshinan cerca ningun hende tabata sa na ken e auto aki tabata pertenece. E dama cu mester a sali pura a perde su afspraak pa motibo di un chauffeur irresponsable. Ora cu polis a yega a zona e alarma y mesora e chauffeur di e auto a core sali for di Taco Bell y kier a core bay hala su auto e ora ey si. Pero polis a par’e y bis’e pa e bolbe pa polis atende cun’e y dun’e su merecido boet. Ta increible cu despues di e pitamento, puntramento sin resultado e chauffeur ta sali ni siquiera pa pidi un disculpa. Gewoon weg ABUSO!