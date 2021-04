Persecucion tras di auto sospechoso cu no kier a para den area di Noord a termina den un accidente cu 4 di e 5 sospechosonan deteni

Posted in

Diamars mainta durante patruya polisnan di strand hopi atento a nota e Nissan March berde A51313 coriendo cu 5 persona aden den un forma masha sospechoso den area di Montaña, mesora a dun’e señal pa para pero esaki no kier a para. A start un persecucion den area di Boegoeroei, Seroe Janchi, Sabana Liber, Alto Vista, Kudawecha y a bin finalisa te den Moko Residence unda e March a bay dal riba un cura di cas. Manera e persecucion a start mas patruyanan a join y a yuda, durante e trajecto algun sospechoso a core baha fey auto mientras e auto tabata core. Un di nan a herida su mes ora ela bula for di e auto mientras otro patruya. Bay tras di e sospechoso ey cu no a logra yega leu y a detene den Moko Residence. Un otro cu tambe a bula afo a ser captura. Finalmente ora cu e auto a dal riba e cura di cas e otronan a core sali bay na pia. En total 4 di e 5 sospechosonan a logra ser gara. Un bon trabao den conhunto cu varios polis y recherche. Un gran PABIEN na cuerpo policial cu a logra score contra esnan cu ta envolvi den cosnan illicito y baho mundo.