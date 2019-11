Diadomingo anochi un bisiña atento a bati alarma pa un cas na candela na Caya Frere Antoon 7, na yegada di e patruya a ser avisa cu den e cas ey lo tin un meneer di edad ta biba su so y cu e cas ey no tin coriente ni awa. Polis a sera tur e crusadanan rond y niun hende tabatin acceso na e caya. No por confirma si e meneer cu ta biba na e cas tabata t’ey of no.