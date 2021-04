Posted in



















Dialuna mainta a drenta informe di un problema di famia na un cas na Moko, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki no ta trata un problema di famia sino mas bien un problema di pareha. Aki e homber cu ta un persona hopi jaloers a ranca e telefon for di e muher su man y e muher no a gusta esey. Despues di basta papiamento locual a sali afo ta cu ta termina e relacion.