U.T.V. a kima completamente durante un tour cu grupo di turista na Ayo

Posted in









Diadomingo atardi a drenta informe di cu lo tini un mondi na candela na Ayo, mesora a dirigi tanto polis como bombero na e sitio. Na yegada di e patruya a bin descubri cu esaki no tabata e caso pero cu tabata un vehiculo U.T.V. tabata full na candela y sacando hopi huma preto. Na yegada di bombero a paga e candela di vehiculo por completo. Un rato desues cu bomberonan a bay for di e sitio bisinja eybanda mes a haya nan mes ta combati un candela di yerba chikito cu a surgi debi na e U.T.V. cu a kima y bomberonan no a blus na e candela.