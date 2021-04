Posted in







Diabierna merdia a drenta informe di un caso di Kiebro y ladronicia for di auto den dia cla riba e parkinglot pabao di “Que Pasa”, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un caso cu den dia cla desconocidonan a destrui e bentanan chikito di un Kia Picanto drenta paden reboltea y horta pertenencianan for di e auto. Polis a tuma e keho di kiebro y ladronicia for di den e auto.