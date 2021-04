Sr. Bryan Do Nacimento a gradua di Universidad di Aruba

Posted in

Cu su tesis titula: “Digitaal Dilema? De strijd van het auteursrecht om te blijven voortbestaan in de periode van informatievrijheid en digitalisering. Een onderzoek naar de positie van de auteur”

ORANJESTAD – Dia 12 di maart a gradua di e Facultad di Ley na Universidad di Aruba, Bryan M. Fernandes Do Nacimento.

El a gradua defendiendo su tesis titula:

“Digitaal Dilema? De strijd van het auteursrecht om te blijven voortbestaan in de periode van informatievrijheid en digitalisering. Een onderzoek naar de positie van de auteur”

Miembronan di e comision di examen tawata:

mr. dr. Carlos Bollen

mr. Geoffrey Wever cu a representa prof.dr. H. E. G. Schneider

mr.dr. Benedicta Deogratias cu a representa prof. Rene de Groot

Universidad di Aruba ta felicita Sr. Fernandes Do Nacimento cu su logro.

Op vrijdag, 12 maart, 2021 is de heer, Bryan M. Fernandes Do Nascimento, afgestudeerd aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba.

Hij verdedigde zijn scriptie met als onderwerp:

“Digitaal Dilemma? De strijd van het autersrecht om te blijven voortbestaan in de periode van informatievrijheid en digitalisering. Een onderzoek naar de positie van de auteur.”

De examencommissie bestond uit de leden:

mr. dr. Carlos Bollen

prof. Rene de Groot vertegenwoordigd door mr. dr. Benedicta Deogratias

prof. dr. H.E.G. Schneider vertegenwoordigd door mr. Geoffrey Wever

De Universiteit van Aruba feliciteert hem van harte met het behaalde resultaat.